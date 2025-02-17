İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehir eşkıyalarına karşı çok kararlı bir duruş sergiliyoruz"

Sinop'ta düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehir eşkıyaları yani suç işlemekte direnenlere karşı biz çok kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bunların tamamını bitirip adalete teslim etme kararlılığımız hep rakamlara da yansıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak amacıyla Sinop'u ziyaret etti. Bakan Yerlikaya ilk olarak Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Sinop'ta jandarma ve emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve işlenen suçlarla ilgili verileri paylaştı.

"Sinop son derece huzurlu bir şehrimiz"

Sinop'taki asayiş olaylarıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, "Terörle Mücadele ile ilgili aynı hassasiyet diğer illerimizde olduğu gibi Sinop'ta da var ama şükürler olsun ki başta bölücü terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütleriyle ilgili Sinop son derece huzurlu bir şehrimiz. Rakamlar bize onu gösteriyor. Asayişle ilgili kişilere karşı işlenen 10 önemli katalog suçlarla ilgili rakamları paylaşmak istiyorum. 2024 yılında Sinop'ta toplam 2 bin 730 olaysız suç olduğunu, emniyet ve jandarma bölgesinde olay sayılarını düşürdüğünü ve geçen yılla hemen hemen aynı rakamlar olduğu görülüyor ama önemli suçlarda, rakamların hep düştüğünü tespit ediyoruz. Yakalanıp adalete teslim etme noktasında da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir başarı yakaladığının altını çizmek istiyorum. Jandarma bölgesinde ben ilk defa bütün suç aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu, tamamını aydınlattıklarını, polis bölgesinde de yine Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 98, 7 olduğunu söylemek istiyorum. Bu ne demek? Yani jandarma bölgesinde kişilere karşı bir suç işlendiyse kesinlikle yakalanıp adalete teslim edildiğini, polis bölgesinde de Türkiye ortalaması yüzde 98, onun üzerinde bir aydınlatma, adalete teslim etme oranının olduğunu söylemek istiyorum. Hangi suç türlerinde? Kişilere karşı işlenen suç türlerinde" diye konuştu.

"Suçlarda ciddi bir düşüş var"

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile ilgili bilgiler veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçtan Sinop'un durumu nedir diye soracak olursak burada da aynı şekilde başarı devam ediyor. 2024 yılı içerisinde bu sayı 613. 2024 yılından bir önceki yıla oranla hırsızlık 98'den 76'ya, motosiklet hırsızlığı 11'den 3'e, oto hırsızlığı 6'dan 4'e düşmüş. Türkiye ortalamasını biliyorsunuz ben her fırsatta paylaşıyorum. 2024 yılında bir önceki yıla nispet Türkiye genelinde hırsızlık oran sayısı biz 71 bin düşürdük. Gezdiğimiz, gördüğümüz huzur buluşmaları yaptığımız bu toplantılarda her şehrimizde Türkiye ortalamasıyla hemen hemen aynı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Aynı artışların aydınlatma oranlarına yansıdığını görüyoruz.2022 yılında yüzde 75 olan Sinop mal varlığına karşı suç aydınlatma oranı 2023'te 80'e şimdi ise 82'ye çıkmış. Aynı şekilde aydınlatmayla ilgili arkadaşlarımızın ne derece güçlü bir duruş sergilediğini göstermesi açısından önemli olduğunu söylemek istiyorum. Biz Sinop'ta ve tüm şehirlerimizde devriye sayılarımızı, ekip sayılarımızı arttırıyoruz yani asayiş ve trafik devriye ve ekip sayılarını arttırıyoruz. 2025 yılında daha da arttırmaya devam edeceğiz. Şehirler kendi içinde birbirleriyle yarışıyor. 2024 yılında Sinop'ta 480 hapis yakalaması yapılmış. Özellikle mal varlığına yönelik olan bu suçla ilgili arkadaşlarımız en aza kişilere karşı işlenen suçlardaki gibi hassasiyetle yakalama yapıyor. 2022 yılında 376 olan 2023 yılında 431 olan hapis yakalaması şimdilik 480'e çıkmış ama yakalamak için peşinde olduğumuz rakamlarda çok net biliyoruz. Hem emniyetimiz hem de jandarmamız bunlarla ilgili gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

"Suç işlemekte direnenlere karşı biz çok kararlı bir duruş sergiliyoruz"

Ruhsatsız silahlarla ilgili cezaları arttığını belirten Bakan Yerlikaya, "Biliyorsunuz Gazi Meclisimiz ruhsatsız silahla ilgili cezayı arttırdı. Bunun kapsamını da genişlettik. Cezalarını da arttırdık. 2 yıldan 4 yıl yaptık. Arkadaşlarımız bununla ilgili 386 kişi hakkında işlem yapıldığını, 328 silahın yakalandığını ifade ettiler. Her yerde olduğu gibi hem ekranlardan hem sosyal medyadan hep şunu söylüyoruz; şehir eşkıyaları yani suç işlemekte direnenlere karşı biz çok kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bunların tamamını bitirip adalete teslim etme kararlılığımız hep rakamlara da yansıyor" ifadelerini kullandı.

"2 milyon 186 bin lira vergi kaybını önledik"

Terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele ilgili bilgi veren Yerlikaya, "2024 yılında Türkiye genelinde göreve başladığımızdan bugüne kadar olan rakam 872'yi aştı. Aynı şekilde 2024 yılında Sinop'ta 4 organize suç örgütü, bunun ikisi KOM, biri narkotik, biri siber bazlı organize suç örgütü olduğunu ifade etmek istiyoruz. 8 tutuklu 14 adli kontrol olduğunu ifade etmek gerekir. Kaçakçılıkla ilgili 3 tutuklu 64 operasyon 3 adli kontrol olduğu akaryakıt, alkol, içki, sigara, elektronik sigara makaron türlerinde toplam 2 milyon 186 bin lira vergi kaybını önlediğimizi söylememiz gerekiyor. Sinop'ta tefecilik hemen hemen yok gibi ama buna rağmen vatandaşlarımızdan gelen bilgi, ihbarlarla arkadaşlarımız planlı şekilde bir operasyon yapmış 6 tutuklu 2 adli kontrolle bu tefecilik kibrini gösteren kimse onları yakalayıp adalete teslim etmiş" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile ilgili verilerle de konuşan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile ilgili Sinop'ta arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapmış. 2022'de 20 tutuklu varken, 2023'te 25 tutuklu, 2024'te 55 tutuklu var. Bu sayılar performansı gösteriyor. Bu 55 tutuklu imal ve ticaretle ilgili.3 kullanıcı ile beraber 58 tutuklamayı emniyet ve jandarmamız yapmış. Arınma ile ilgili 3 kişi AMATEM'e başvurmuş. Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu.2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama oldu ama bu demek değil ki mücadelede gevşeme var. Böyle bir yok. Biz her gün vites arttırıyoruz. Ama burada en büyük gücüde ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızdan alıyoruz. Onların destekleri, duaları ve NARVAS sistemimize gelen ihbarları değerlendirdiğimiz yapay zeka esaslı bu yazılımla çalışmalarımızı daha aktif hale getirdik. O yüzden ben Sinoplu hemşerilerimize diyorum ki; gördüğünüz, duyduğunuz, işittiğiniz, doğru olup olmamasına bakmayın lütfen uyuşturucu ile ilgili bir şey hissettiğiniz zaman 112'yi arayın biz gereğini yapalım. Hızımıza hız katarsınız. Hep birlikte şehrimizin huzurunu, özellikle uyuşturtucu ile mücadelede daha da güçlendirmiş olursunuz.2024'te kilogram esaslı olan uyuşturucu türlerinde 31 kg, adet olarak 43 bin 860 adet uyuşturucu ele geçirdiğimizi söyleyelim" açıklamasında bulundu.

"Siber devriyeleriyle suç ve suçlarla mücadele ediyoruz"

Siber suçlarla mücadelede azimli bir şekilde çalıştıklarını belirten Yerlikaya, "Yine siber dünyada da emniyet ve jandarmamızın siber devriyeleriyle suç ve suçlarla mücadele ediyoruz. Sinop'ta 399 suç unsuru tespit edilen hesap veya şahıs bulunuyor. Bunlardan 79'u terör ve yasaklı hesaplar olduğunu biliyoruz. Bilişim, ödeme ve yasadışı alanında 2 operasyonla 52 gözaltı Sinop'ta 27'de tutuklama yapıldığını, yine çevrimiçi çocuk istismarı alanında 10 operasyon 12 gözaltı yapıldığını da ifade edelim" dedi.

"Biz istiyoruz ki bir can trafik kazası sebebiyle vefat etmesin"

Yollardaki devriye sayılarının arttırılacağını ifade eden Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

"2025 yılında trafikle ilgili, trafik kazalarının ölüm ve yaralanmaların hiç olmadığı, çok azaldığı, bir yıl olması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Halk arasında 'makas' diye tabir edilen bir trafik cezası ile ilgili neler düşündüğümüzü, neler planladığımızı paylaşmıştık sosyal medyadan. Biz önümüzdeki haftanın başından itibaren 2025'ten geriye dönük 10 yıl boyunca tüm trafik suçları ile ilgili yapılan denetim sayıları, yapılan işlem sayıları, bunlara uygulanan idari para cezası işlemleri ile ilgili performansların hepsini ortaya çıkardık. Biz istiyoruz ki bir can trafik kazası sebebiyle vefat etmesin. Yaralanma olmasın ve hep şunu söylüyoruz: Önlenebilir halk sağlığı sorununun tanımlanması gerek. 2023'te kaza yeri ölüm sayıları günlük maalesef 8,2 iken, 2024'te bu şimdilik 7,4 e düşebildi. Biz kırmızı ışıkta durmamak ile ilgili denetim sayısı, işlem sayısı ve bunun sebebiyetiyle olan kaza sayısı, maalesef ölüm ve yaralanma sayılarını ortaya çıkarım aziz milletimize arz edeceğiz."

Bakan Yerlikaya, açıklamalarının ardından Sinop Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililer ile bir araya geldi. - SİNOP