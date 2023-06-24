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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de yeniden inşa edeceğiz'

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de yeniden inşa edeceğiz' dedi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi Osmaniye'ye ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de yeniden inşa edeceğiz"

OSMANİYE - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de yeniden inşa edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi Osmaniye'ye ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya ilk olarak helikopter ile havadan denetim gerçekleştirmesinin ardından afetzedeler için kurulan çadır kenti ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımızın gölgesinde Osmaniyeli kardeşlerimizle el ele, gönül gönüleyiz. Depremzede vatandaşlarımızın da esnaflarımızın da duası bir. Türkiye Yüzyılı'nda sadece kalıcı konutları değil, gönülleri de inşa edeceğiz. Devletimiz kararlıdır. Milletimiz kararlıdır. Biz kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Politika

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