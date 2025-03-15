İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğini belirterek, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, başta terör olmak üzere tüm suçlarla mücadele ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İç İşleri Bakanlığı'na verdiği görev, bu yüzyıl, huzurun yüzyılı olacak diyor. Biz huzurun yüzyılı olması için İçişleri Bakanlığı'mızda 675 bin personelimizle çalışıyoruz. Başta terör ve terörün tüm türleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve tüm suçlularla mücadelede 2 günü bir olmadan arkadaşlarımızla beraber Allah için çalışıyoruz. Bunların neticelerini de alıyoruz. Devlet ve millet iradesinden başka bir güç yoktur. Biz milletimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

"2-3 gün Tiktok'tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır"

Suç örgütlerinin çocukları kullandığını ve vatandaşlara racon kestiklerini anlatan Bakan Yerlikaya, mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"14, 15, 17 yaşındaki çocukları 3 liraya, 5 liraya kandırıp, 'Motosikletin üstüne bin benim hemşerilerime racon kes' diyorlar. Var mı öyle bir yağma. Eğer yaparsa biz onun alnını karışlarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz, biz hukuk devletiyiz. Bu ülkede kanun var, nizam var. 2-3 gün Tiktok'tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük olduğu için benim arkadaşlarım onları alır ve götürüp adalete teslim eder."

"Saklandığı yerden getireceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana'da da can sıkan suç örgütleri olduğunu, yakalanmaları içinde gerekli çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "4 Haziran 2023'ten bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 940 organize suç örgütünü çökertip götürüp adalete teslim ettik. Adana'da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var. Onlara buradan sesleniyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlılığı azmiyle o bulunduğu yerden, saklandığı yerden getirip cezaevine tıkacağız. Bu boynumuzun borcu. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

"Öyle yöntemler geliştirdik ki, bayramdan sonra görün"

Ramazan Bayramı'ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Sokaklarımızdaki zehir tacirleriyle de mücadelemiz sürüyor. 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imal ve satıcılarından 61 bin 500 kişi tutukladık. Daha durun, öyle teknikler, öyle yöntemler yetiştirdik ki onları öyle tuşa getireceğiz ki bayramdan sonra görün neler oluyor. Şu ana kadar uyuşturucu da günde 117 ortalama tutuklama var. Bakın, bayramdan sonra neler oluyor. Gittiğiniz yol yol değil. Gelin bizim gibi sağlam ve doğru yerde durun" diye konuştu. - ADANA