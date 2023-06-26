İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK elebaşısı bebek katili bir terörist

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK elebaşısının bebek katili olduğunu belirterek terörle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."