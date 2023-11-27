İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç operasyonlarını değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonların değerlendirildiği bir toplantının düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından toplantıdan görüntüler paylaşarak, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımıza bağlı birim müdürlerimizle, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve devam eden operasyonları değerlendirdik" dedi.