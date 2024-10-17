İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Eskişehir Esnaf Ziyareti

Eskişehir'de düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' Toplantısı'na katıldıktan sonra esnaf ziyareti geçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yolda rastladığı ve kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen gençler arasında gülümseten sıcak diyaloglar yaşandı.

Toplantı sonrası Bakan Yerlikaya, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyareti sonrasında Yerlikaya, buradan Vali Hüseyin Aksoy ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte esnafı ziyaret etti. Dükkanları tek tek dolaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya esnafın halini, hatırını ve işlerinin durumunu sordu.

"Oğlum gülün biraz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya esnaf ziyareti sırasında yolda rastladığı ve kendiyle fotoğraf çekinmek isteyen gençleri ise kırmadı. Özçekim yapan Bakan Yerlikaya, gençlerin somurttuğunu görünce, "Oğlum gülün biraz" diyerek uyardı. Arkadan bir vatandaştan "Soğuk bakanım soğuk" cevabını alan Bakan Ali Yerlikaya "Isıtın işte gülün de" dedi. Yaşanan diyalog gülümsetti. - ESKİŞEHİR