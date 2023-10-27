İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Mazlumların yanında olmak insanlık görevidir'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Gala Programı'nda yaptığı konuşmada, mazlumların yanında olmanın, gözyaşlarını dindirmenin, çocukların huzur ve güvenliğini sağlamanın, kültürün ve inancın bir gereği olduğunu belirtti. Yerlikaya, Filistin'deki saldırılara karşı Türkiye'nin Filistin davasına sahip çıktığını ve bu insanlık suçuna kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mazlumların yanında olmanın, gözyaşlarını dindirmenin, çocukların huzur ve güvenliğini sağlamanın, kültürün ve inancın bir gereği olduğunu belirterek, "Şu an burada konuşurken bile Gazze bombalanıyor, çocuklar ölmeye devam ediyor. Bu insanlık suçuna kayıtsız kalamayız." dedi.

Yerlikaya, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Gala Programı'nda, Konya modeli belediyeciliğin artık tüm dünyayla buluşacağı tarihi bir ana şahitlik edildiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Dünya Belediyeler Birliğinin dönem başkanlığı görevini devraldığını aktaran Yerlikaya, Altay'a başarılar diledi.

Yerlikaya, belediyeciliğin gönül yapma, kazanma, hizmet ve imar etme anlayışına dayandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu an Filistin'de, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde hastaneler, okullar, ibadethaneler bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve insanlık öldürülüyor. Türkiye olarak tarihin bu en kanlı saldırılarına karşı Filistin davasına sahip çıkıyoruz. 85 milyonun kalbi bugün Gazze'yle, Kudüs'le, Filistin'le birlikte atıyor. Mazlumların yanında olmak, gözyaşlarını dindirmek, çocukların huzur ve güvenliğini sağlamak, medeniyet değerlerimizin, kültürümüzün ve inancımızın bir gereğidir. Anadolu irfanı bunu söyler. 'Mazlumun ahı, arşı titretir' der. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Bu yüzden susmuyoruz, susmayacağız."

"Bu insanlık suçuna kayıtsız kalamayız"

Yardım elini Gazze'ye uzatmaya devam edeceklerine dikkati çeken Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi yaşanan bu acımasız katliama karşı küresel vicdanı harekete geçirmek için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Barışa giden yolu hep birlikte aramalıyız. Şu an burada konuşurken bile Gazze bombalanıyor, çocuklar ölmeye devam ediyor. Bu insanlık suçuna kayıtsız kalamayız." dedi.

Yerlikaya, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının temelinde insan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki şehir ancak içinde yaşayan insanlarla, tarihi dokusuyla, gelecek perspektifiyle bir medeniyetin göstergesidir. Biliyoruz ki şehirlerimizin tüm mahallelerinde, sokaklarında, caddelerinde kısacası dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamak, onların derdiyle dertleşmek, huzur ve esenlik içerisinde yaşamalarını sağlamak belediyeciliğimizin özetidir. Konya'mızda bu alanda köklü bir belediyecilik kültürüne sahiptir. Özellikle Konya'mız doksanlı yıllardan bu yana eser siyasetinin ve hizmet belediyeciliğinin her zaman öncüsü olmuştur. İşte bu süreçte Konya belediyeciliği bugün 'Konya modeli belediyecilik' olarak bir marka haline gelmiş ve 1994'ün ruhuyla tüm Türkiye'ye adeta rehberlik etmektedir."

"UCLG'nin başarılarını daima ileriye taşıyacağız"

UCLG'nin dönem başkanlığını devralan Altay ise Cumhuriyet'in 100. yılında ülkeye güzel bir armağan sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görev süresince yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışacağını aktaran Altay, "Türkiye'nin gönül belediyeciliği anlayışını ve Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı, dünyayla buluşturmanın gayretinde olacağım. İnşallah, Türkiye'de ve Konya'da edindiğimiz tecrübelerle dünya genelindeki tüm şehirlerin gücüne güç katacağız. İnanıyorum ki hep birlikte, şehirlerimizi uluslararası alanda çok daha güçlü hale getirerek UCLG'nin başarılarını daima ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.