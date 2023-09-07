İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'deki sel felaketi hakkında açıklama yaptı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Kırklareli'deki sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 5 Eylül'de aşırı yağışlar sonucu Kırklareli'ye bağlı İğneada Sisli Vadisi'nde 16 kişinin mahsur kaldığını, arama-kurtarma ekiplerince 10 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatarak, "Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter ve 1 uçağın katıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve Valimiz bölgedeydi. AFAD, TSK, jandarma, polis, kamu kurumları ve STK'lardan 946 personel ve 162 araç bölgede görev yaptı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan, aralıksız canla başla çalışan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."