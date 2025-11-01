İçişleri Bakanı Yerlikaya Kilis'te Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Valiliğini ve esnafı ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Tahir Şahin'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mevlevihane Sokak'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren Yerlikaya, burada vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediye verdi.

Yerlikaya'ya ziyaretinde, Vali Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.