İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

1) BAKAN YERLİKAYA, KAYSERİ'DE

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Yerlikaya ilk olarak Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne giden Yerlikaya, burada açıklamalarda bulundu.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3 yıl kaymakamlık yaptığı için kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yerlikaya, "Bu güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kayseri belediyeciliği, Anadolu'da ses getiren, dünden bugüne örnek temsil olarak gösterilen bir belediyecilik. İnşallah gelecekte de aynı şekilde hemşehrilerimin beğenisi ile dışarıdaki diğer belediyelerin de örnek alması ile örnek belediyeciliğe devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz. Her zaman sizlerle beraberiz. Kayseri'de 3 yıla yakın Felahiye'de kaymakamlık yaptım. Sizler aracılığıyla da Felahiye'deki dostlarımıza da ve kıymetli kardeşlerimize de selam ediyorum" dedi. Yerlikaya, saat 19.00'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 110'uncu Genel İdare Kurulu gala yemeğine katılacak.