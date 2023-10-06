İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar' Operasyonlarıyla 75 Terörist Yakalandı
Politika Haberleri
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 şüpheli bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' Operasyonları kapsamında 75 şüpheli bölücü terör örgütü mensubu yakalandı"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 şüpheli bölücü terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'nde Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde, sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadesini kullandı.