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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına Şiddete Sıfır Tolerans

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına Şiddete Sıfır Tolerans
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadına şiddetle mücadele konusunda kararlılık mesajı vererek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ziyarette güvenlik önlemlerini artırdıklarını duyurdu. Yerlikaya, kadına şiddete uygulamaya kalkanlara karşı kesin bir duruş sergileceğini ifade etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldım. İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız" diye konuştu.

'AYŞENUR HALİL VE İKBAL UZUNER KIZLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'

Jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ile huzurun teminatı olmaya devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "Bu amaçla İstanbul'un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık, arttırmaya devam ediyoruz. 2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul'da; personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık. Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık. Son olarak yine bu dönem İstanbul emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik. Artan personel sayımız; gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir. Emniyet güçlerimiz her an milletimizin emrinde ve hizmetindedir. Aziz milletimiz emin olsun: huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu'nda iki şahıs tarafından tacız edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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