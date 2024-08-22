İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Sayın Gülden Mat Şakir'e ve Sinop İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Sibel Kılıçoğlu'na yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.