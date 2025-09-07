İstanbul İl Başkanı ve Kurulları Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurullarının görevden tedbiren uzaklaştırıldığını duyurdu. Mahkeme, bu süreçte görev üstlenmesi için bir Geçici Kurul atanması kararını verdi. Bu gelişme, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.
