Haberler

İstanbul İl Başkanı ve Kurulları Görevden Uzaklaştırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurullarının görevden tedbiren uzaklaştırıldığını duyurdu. Mahkeme, bu süreçte görev üstlenmesi için bir Geçici Kurul atanması kararını verdi. Bu gelişme, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Dantelli elbisesiyle sere serpe uzanan Hadise'den olay pozlar

Sere serpe uzandı! Baştan aşağı dantel kuşanan Hadise'den olay pozlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.