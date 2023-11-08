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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor."

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Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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