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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gaziantep'te düzensiz göçle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede huduttan başlayıp geri gönderme merkezine kadar etkin bir mücadele verdiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili durmadan duraksamadan amansız bir mücadele ediyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, bir dizi ziyaretler için geldiği kentte, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde odalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Ali Yerlikaya, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Gaziantep'in düzenli göçmen sayısında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığına işaret eden Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bu konularla ilgili milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımız temsilcileri ile bir araya geldik. Beraber üzerinde durmamız gereken konular hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İçişleri Bakanlığı olarak Göç İdaresi Başkanlığımız ile birlikte hep beraber neler yapabiliriz? Bunları tespit ettik. Biz, kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili durmadan duraksamadan amansız bir mücadele ediyoruz. Bununla ilgili rakamları bir yıl değerlendirmemizde Bakanlık'ta kamuoyuyla aziz milletimizle paylaşmıştık."

Bakan Yerlikaya, göçle mücadelede huduttan başlayıp geri gönderme merkezine kadar etkin bir mücadele verildiğini ifade etti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakın zaman içerisinde yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla kayıt dışılıkla ilgili mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Gaziantep bizim için çok önemli bir şehir. Buradaki tecrübeler ışığında yakın zamanda yeni yaklaşımları, yeni konuları ve düzensiz göçle mücadeledeki çalışmalarımızı açıklayacağız."

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmenlerle ilgili hiçbir zaman duraklamadan, aynı şekilde devam edeceklerini vurgulayarak "Düzenli göçün yönetimiyle ilgili meselelerimiz var. Kamuoyunda ve iş dünyasında beklenilen açılımları da yapmakla ilgili hazırlıklarımız var." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Gaziantep'te düzensiz göçle ilgili mücadelede bizim mobil göç araçlarımızın sayılarını 25'e çıkardık. Şanlıurfa'da ve Kilis'te de bu çalışmayı eş zamanlı olarak yapmaya başladık. Tıpkı İstanbul'da 19 Temmuz 2023'ten itibaren kesintisiz yapmış olduğumuz mücadelenin nasıl başarı noktaya geldiğini bütün İstanbulluların gördüğü gibi burada da bu mücadeleyi çok daha planlı, düzenli ve istikrarlı bir noktaya getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda; Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, güvenlik birimi temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

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