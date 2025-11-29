İçişleri Bakanı Yerlikaya, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Mesajı Yayımladı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Zulme karşı; vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Filistin'in onurlu direnişi, Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı; bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır" ifadelerine yer verdi.