İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Terörle Mücadele Vurgusu

İÇIŞLERI Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile milletvekilleri katıldı.

'TERÖRE TAVİZ YOK'

Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, bölgede yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi vererek, terörle mücadelenin önemini vurguladı. Terörün toplumun birliğine zarar vermekten başka bir amacı olmadığını dile getiren Yerlikaya, "Buradan bir kez daha haykırıyoruz; teröre taviz yok, kardeşliğimize tuzak kuranlara geçit yok. Terör ; demokratik hiçbir ülkede kabul edilebilir veya hoşgörüyle karşılanabilir bir kavram olmamıştır. Terör bir zehirdir, panzehiri hukuk ve milli iradedir" dedi.

'SÜREÇ ÇOK AÇIKTIR'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasına değinerek, "Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında bizim milletimiz ilk sıradadır. Terörle bağlantılı olanlardan hukuk önünde hesap sormak, bizim görevimizdir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediye yöneticilerinin terör örgütü üyesi olması durumunda karşılaşacakları süreç çok açıktır. Bu kanunun 45'inci maddesine göre; belediye başkanları, terör suçları nedeniyle görevden alınabilir. Terörle arasına mesafe koyan ve milli bir duruş sergileyen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Ancak terörle iltisaklı olanlarla milletimiz adına hukuk önünde hesap sormak, bizim görevimiz. Bir taraftan sureti haktan görünüp diğer taraftan zikriyle, fikriyle terör örgütleriyle bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devletin de bir sahibi vardır. O da aziz milletimizdir" diye konuştu.