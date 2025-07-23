İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan taziye mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan orman işçisi ve AKUT gönüllüleri için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan orman işçisi ve AKUT gönüllüleri için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5'i orman işçisi, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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