İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Siber Güvenlik Uyarısı

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Bakan Ali Yerlikaya, siber güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, siber tehditlerin artışına dikkat çekti ve sistemlerin korunmasının şart olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber ortamdaki sistemlerin, muhtemel saldırılara karşı korunması şarttır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen "PARS-2025 Siber Güvenlik Tatbikatı" programına katıldı. Programda konuşan Yerlikaya, Güvenlik anlayışının yeni bir boyuta doğru evrildiğini belirterek, "Nereden, Ne zaman ve Nasıl geleceği belli olmayan tehditler, devletlerarası savaş tehlikesinin gölgesinde oluşan geleneksel güvenlik anlayışında, önemli bir kırılmaya neden olmuştur. Güvenlik paradigması; salt fiziksel tehditlere ve askeri saldırılara odaklanan geleneksel güvenlik anlayışının savlarını, tamamen reddetmemekle beraber; siber tehditleri de kapsayan, çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya konuşmasına şöyle devam etti:

"Siber güvenlik; tek başına bir güvenlik alanı olmaktan ziyade, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Siber güvenlik; klavye başında sinsice bekleyen 'Yeni nesil düşmanlara' karşı Milletimizin dijital bağımsızlığının kalesi, devletimizin dijital egemenliğinin muhafızı olmuştur. Teknolojik gelişmelerin hızının insan düşüncesinin bile ötesine geçtiği günümüz dijital çağında, maalesef ışık hızıyla, her saniyede milyonlarca siber saldırı gerçekleşmektedir. Bu durum; bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımıza iyice yerleşmesiyle birlikte, siber suçların, küresel bir salgın haline dönüşme potansiyeli taşıdığını gösteriyor."

"Siber ortamdaki sistemlerin, muhtemel saldırılara karşı korunması şarttır"

Yapay zeka araçlarının kötüye kullanılmasının siber tehditleri her an yıkıcı bir güç haline getirdiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Dünya genelinde ortalama 5,5 milyar insan çevrimiçi. Yani klavye başında, telefon başında, tablet başında. Peki bu ne demek? Dünya nüfusunun yarısı, Siber suç mağduru olma riskiyle karşı karşıya demek. Özellikle dijitalleşen suç ortamında, güvenlik bürokrasisine yönelik kurum ve kuruluşların karşı karşıya kalabileceği siber tehditler, hem operasyonel açıdan; hem de ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kişisel verilerin korunması açısından, tehlikeli bir tabloyu gözler önüne seriyor. Siber saldırganlar eliyle, çok sayıda zararlı yazılım dolaşıma sokuluyor. Oltalama, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırıları, sosyal mühendislik tabanlı saldırılar gibi siber tehditler giderek yoğunlaşıyor. Bu yüzden, Siber ortamdaki sistemlerin, muhtemel saldırılara karşı korunması şarttır. 'Siber güvenlik stratejisi' bağlamında 'Siber savunma kapasitesinin' geliştirilmesi elzemdir" şeklinde konuştu.

"Her türlü siber tehdide karşı teyakkuz halindeyiz"

Siber güvenliği arttırma amacıyla 8 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Etkili bir siber savunma kapasitesinde amaç; siber ortamda gerçekleşebilecek her türlü saldırıya karşı gerekli önlemlerin alınması, yanlış kullanım veya zararlı yazılımlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi ve sistemlerin bekasının sağlanmasıdır. İçişleri Bakanlığı olarak biz; her türlü siber tehdide karşı teyakkuz halindeyiz. Siber direncimizi artırmak adına kararlı ve kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. İşte Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında planlanan, 'Siber Güvenlik Tatbikatı' da bunlardan bir tanesi. Tatbikatı 6 senaryo temelinde ele aldık. Bunlar; oltama saldırısı, fidye zararlı yazılım saldırısı, USB yoluyla zararlı yazılım saldırısı, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırısı, mobil cihaz yönetimi yetenek testi ve sosyal mühendislik saldırılarıydı. Bu 6 senaryo üzerinden, mevcut siber savunma yeteneğimizi test ettik. Eksiklik veya zafiyet var mı, buna baktık. Siber olaylara müdahale sürecinin yeterliliğini sınadık. Personellerimizin siber güvenlik alanındaki farkındalığını artırmayı amaçladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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