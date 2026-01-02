Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Alanya'da polisin üzerine motosiklet süren kişilerin tutuklanmasına ilişkin paylaşım

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol uygulaması yapan polislerin üzerine motosiklet sürerek akrobatik hareketler yapan 2 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tür davranışların trafik kültürüne zarar verdiğini belirtti ve yeni trafik kanunu teklifi hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yapan 2 kişinin tutuklanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya'nın NSosyal hesabından yaptığı paylaşıma göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet sürücüleri M.A, D.U, Y.A. ve A.A.S, yol uygulaması yapan polislerin üzerine motosiklet sürüp akrobatik hareketler yaptı.

Söz konusu kişiler jandarma tarafından yakalanırken, M.A. ve D.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yerlikaya, paylaşımında, bu tür davranışlara "Dur" diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin kamera görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
