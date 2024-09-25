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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasularının Güvenliği Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasularının Güvenliği Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, karasularının ihlallerine karşı uyarılarda bulundu. Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, "İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez" dedi.

Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığımız Harekat Merkezimizdeydik. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çalışmalarını, karasularımızın güvenliği için alınan önlemleri yerinde inceledik. Kara vatanımızın her karışı gibi mavi vatanımızın her damlası da kutsaldır. İyi komşuluk ilişkilerinin korunması için karasularımızın ihlaline yönelik davranışlar kabul edilemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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