İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, Şanlıurfa merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şüpheli terör örgütü mensubu da yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Kahramanlar' operasyonu açıklaması

Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı"

"BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbu, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı"

ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubunun da yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" bilgilerini verdi.

Yerlikaya şöyle devam etti:

"Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibariyle;

terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan

960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır

Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."