İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail'e Tepki: Küresel Sumud Filosuna Yapılan Müdahale Lanetliyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetleyerek, bunun deniz hukukunu ve insanlığın değerlerini ihlal ettiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum" dedi. - ANKARA

