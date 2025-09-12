İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Güçlü Mesajlar: 'Hukuk Tanımaz Çağrılara Prim Vermeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz hiçbir zaman, hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyiz." dedi.

Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Teşkilat Buluşması'nda, Türkiye Yüzyılı'nın, eser ve hizmet siyasetinin taçlandığı bir diriliş asrı olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın, Ağrı'dan yükselen, Anadolu'yu sarıp dünyaya açılan büyük bir vizyon olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 24 yıl önce milletin vicdanından, aklından ve basiretinden doğduğunu dile getiren Yerlikaya, "AK Parti, vesayet zincirlerini parçalayan, adaleti yücelten, milletimizin ortak sesidir, ortak hissiyatıdır. Kurulduğu ilk günden bu yana, hukuku üstün tutan, millet iradesine gölge düşürmeyen, insanı yaşatmayı hedef edinen bir siyasetin taşıyıcısıdır. Teşkilatlarımızın her bir üyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hayatını milli iradenin üstünlüğüne adamıştır." diye konuştu.

"Ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyiz"

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Biz hiçbir zaman, hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki, milletin iradesi sandıkta tecelli eder, demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir. ve Ağrı'dan bir kez daha hatırlatayım, muhalefet yapmayı sokak eylemi sananlara milletimiz asla itibar etmemiştir, etmeyecektir. Çünkü milletimiz, istikrarın, huzurun ve kardeşliğin değerini çok iyi bilir. ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin iradesini korumaya, demokrasimizi güçlendirmeye ve ülkemizi daha büyük hedeflere taşımaya devam edeceğiz."

Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarının hayata geçirildiğini işaret ederek, savunma, sağlık, spor, ulaşım, eğitim ve teknoloji alanlarındaki çalışmaları anlattı.

2023 yılında Türkiye genelinde motosikletle intikal edip ateşli silah kullanılan olay sayısının bin 735 olduğunu, geçen yıl olay sayısını yüzde 76 azaldığını ve 415'e düşürüldüğünü açıklayan Yerlikaya, 675 bin personelle sahada olduklarını vurguladı.

Bu kabinede bin 273 suç örgütü çökertildi

Suç örgütlerine yönelik operasyonlara değinen Yerlikaya, "Hiçbir şehir eşkıyasının, vatandaşlarımıza musallat olmasına, esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu kabine dönemimizde, düzenlediğimiz operasyonlarla, bin 273 organize suç örgütünü çökerttik. Operasyonlar sonucu 15 bin 433 şahıs tutuklandı. 7 bin 453 şahıs hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun bin yıllık kardeşliğin coğrafyası olduğunu belirten Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, milletimizin iradesiyle; artık sadece bir hedef değil, gerçeğe dönüşen bir büyük yürüyüştür. Şunu herkes bilsin, bu ülkenin geleceği birliktir, kardeşliktir. Büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bugün Türkiye Yüzyılı yolculuğu Ağrı'dan yükseliyor, Anadolu'nun her köşesinde yankılanıyor." şeklinde konuştu.

Ağrı'ya hastane müjdesi

Ağrı'ya yapılan yatırımları da anlatan Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü ve 2026 yılının ilk aylarında kente yeni hastanenin temelini atacaklarını, 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin ise yıl sonu yada yılın ilk aylarında hizmete gireceğinin de müjdesini verdi.

Yerlikaya ayrıca Ağrı'da vali olarak görev yaptığını da hatırlatarak, kendisinin bu şehirde misafir olmadığını kaydetti.

Konuşmanın ardından teşkilat üyeleriyle toplu fotoğraf çektiren Yerlikaya'ya, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız da Ağrıspor forması hediye etti.