İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gazze Açıklaması

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda müdahale etmiş, insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına almıştı. Bugün Gazze'de süregelen soykırım, Vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36'sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul'a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu'nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.