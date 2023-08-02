İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Emniyet Teşkilatı'na Yeni Atamalar
Politika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarında gerçekleşen yeni atamaları duyurdu. Yerlikaya, atanan mesai arkadaşlarına başarılar diledi ve ülkenin huzur ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun. Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika