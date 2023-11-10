İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan duygulandıran 10 Kasım paylaşımı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında yayımladığı kısa filmle anma paylaşımı yaptı. Paylaşımda Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğu yer aldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan duygulandıran 10 kasım paylaşımı
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında yayımladığı kısa filmle andı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılını bir kısa filmle andı. Yerlikaya'nın paylaştığı kısa filmde Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğuna dair anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika