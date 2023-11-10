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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan duygulandıran 10 Kasım paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında yayımladığı kısa filmle anma paylaşımı yaptı. Paylaşımda Atatürk'ün hayatındaki diğer 10 Kasımlarda ne yaptığı ve nerede olduğu yer aldı.