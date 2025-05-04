İçişleri Bakanı Yerlikaya: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı Kınandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı Kınandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı kınayarak, saldırganın yakalandığını açıkladı. Bakan, toplum huzurunu bozan her türlü saldırıya karşı hukukun etkin uygulanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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