İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Biz 85 milyonluk koskoca bir aileyiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü her karış toprağımızda, ocağımızın tüttüğü her hanemizde, başı dumanlı dağlarımızı mesken tutan her köyümüzde, asırlardır türküler yakılır, ilahiler yakılır. Çünkü biz 85 milyonluk koskoca bir aileyiz" dedi.

Nveşehir'de Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Sözümüz Haktır, Özümüz Aşktır, Yolumuz Birdir" teması ile düzenlenen vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmasında "Hacı Bektaşi Veli gibi bu toprakları bizim kılan, Alperenlere, Erenlere tüm gönül kandillerine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bizler bu cennet vatanımızda birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü her karış toprağımızda ocağımızın tüttüğü her hanemizde başı dumanlı dağlarımızı mesken tutan her köyümüzde asırlardır türküler yakılır, ilahiler yakılır. Çünkü biz 85 milyonluk koskoca bir aileyiz" diye konuştu. Yerlikaya, "Biriz, iriyiz, diriyiz. 'İman etmedikçe, cennete giremezsiniz. Birbirini sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız' buyuruyor Peygamber Efendimiz. İçinde sevgi olan her kalpte rahmet vardır, merhamet vardır, şefkat vardır. En yüce servet ilimdir. Doğruluk dost kapısıdır, diyen Hacı Bektaşı Veli, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim.' diyor. 'Dünya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre, Hazreti Mevlana, Pir Sultan Abdal ve cümle erenlerimizin irfanı ile gönülden gönüle kaderimiz bir, kıblemiz bir, hüznümüz bir, doğamız bir bizim diyerek sesleniyorum sizlere. Rabbim, milletimizi, devletimizi, kardeşliğimizi daim, niyazlarımızı ve niyetlerimizi kabul eylesin. Dilerim muhabbet deryasında bir damlamız olur. Dilerim ki hünkarın dört kapı kırk makamı ömrümüze yol olur" ifadesini kullandı. - NEVŞEHİR