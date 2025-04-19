İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da güvenlik toplantısı sonrasında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımız, uyuşturucu satıcılarına apaçık meydan okumadır. Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat, teknik takip yok. Peki ne var? Aslında en önemlisi arkasında annelerin duası, babaların umudu, gençlerimizin tertemiz geleceği var." dedi.

Bakan Yerlikaya, Adıyaman'da düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Adıyaman Valiliğine geçen Bakan Yerlikaya, burada Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Osman Varol ile bir süre görüştü.

Yerlikaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik toplantısı kapsamında tarih ve kültür hazinesi, gönüller şehri Adıyaman'a geldiklerini belirterek, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve hastanede tedavisi süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan şifa diledi.

Vali, emniyet, jandarma, mülki idare amirleri ve güvenlik birimleriyle toplantı yaptıklarını bildiren Yerlikaya, "Hedefimizdeki yapılanmaların başında uyuşturucuyla mücadele geliyor. Bu amaçla biliyorsunuz sadece geçen hafta hem sınırlarımızın ötesinde hem de yurt içinde 2 büyük operasyona imza attık. Bunlardan ilki Orkinos-Bulut operasyonuydu. Teknik ve takip hazırlıkları 8 ay süren bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan, 4 farklı organize suç örgütünün üst düzey üyelerine yönelikti. Operasyonu, Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile kurduğumuz güçlü işbirliği sayesinde Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdik. Bu operasyonda, yurt içinde ve yurt dışında toplam 240 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık." diye konuştu.

"Kim suça bulaşıyorsa, bedelini hukuk önünde Allah'ın izniyle verecek"

Bakan Yerlikaya, ikinci operasyonu ise önceki gün Ankara'da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonu Narkokapan-Ankara operasyonunu gerçekleştirdik. Bu operasyon için ekiplerimiz 6 ay tüm çalışmalarını büyük titizlikle sürdürdü. Her bir satıcı için teknik takiplerimizi yaptık, suçları delillendirdik ve sonuçta operasyon kapsamında aynı anda 626 farklı adrese baskınlar düzenledik. 654 sokak satıcısını gözaltına aldık. Ülkemizde bu kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirdik, 180 milyon uyuşturucu hap yakaladık. 65 bin 918 şahıs tutuklandı bugüne kadar. 24'ü uluslararası olmak üzere 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi.

Adıyaman'da bu kabine dönemimizde uyuşturucuyla ilgili 454 operasyon yaptık. 290 şahıs tutuklandı, 159 şahsa adli kontrol verildi. Adıyaman'da yapılan operasyonlarda 115 kilogram uyuşturucu madde, 24 bin uyuşturucu hap yakaladık. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımız, uyuşturucu satıcılarına apaçık meydan okumadır. Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat, teknik takip yok. Peki ne var? Aslında en önemlisi arkasında annelerin duası, babaların umudu, gençlerimizin tertemiz geleceği var. Çünkü biliyoruz ki satılan bir gram uyuşturucu, tek bir hap, bir hayatı maalesef karartabiliyor. Biz bu karanlığa izin vermeyeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir yapı, hiçbir karanlık ağ, evlatlarımızı zehirleyemeyecek. Kim bu suça bulaşıyorsa, kim gençlerimizi hedef alıyorsa, bedelini mutlaka hukuk önünde Allah'ın izniyle verecek."

"Uyuşturucuyla mücadele, milletçe topyekun bir savaş"

Konuşmasında tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin seferberlik durumu olduğunu vurgulayarak, "Uyuşturucuyla mücadele, sadece polisimizin, jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin değil, aslında milletçe topyekun bir savaş. Evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Mahallelerimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı hep birlikte el birliğiyle koruyacağız. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum tekrar: Sokağınızda, mahallenizde şüpheli bir durum gördüğünüzde doğru olup olmadığına hiç bakmayın, araştırmayın, bize haber verin. 112, güvenlik güçlerimiz emrinizde. Gelen telefonları kaydeden, işleyen bir yazılımımız, Narvas sistemimiz var. Bu sistemle birlikte uyuşturucuyla ilgili gelen her türlü bilgi kayıt altına alınıyor ve biz onların her birine yapmamız gereken işlemi ne varsa bilin ki onu gerçekleştiriyoruz. Çok güçlüyüz ve birlikte kararlıyız diyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin Adıyaman'daki çalışmalarından bahsederek, kişilere karşı işlenmiş olan katalog suçlarda Türkiye ortalaması oranının Adıyaman'da da olduğunu belirtti.

Ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezaların ağırlaştığını aktaran Yerlikaya, "Ruhsatsız silah yakalamalarıyla ilgili yeni mevzuat çıktıktan sonra yani 2 ila 4 yıl arasında değişen cezayla ilgili kanun çıktıktan sonra da arkadaşlarımızın yakalamalarında hayli artış olduğunu görüyoruz." bilgisini paylaştı.

Adıyaman'ın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından diğer deprem illeri gibi iyi noktaya doğru gittiğini ifade eden Yerlikaya, "Biz bugün Valimiz, vekillerimiz, AFAD Başkanımız ve arkadaşlarımızdan bilgileri aldık ve gördüğümüz şey şu; maşallah diyoruz ve göreceksiniz bu yılın sonunda Adıyaman'da hak sahibi olarak ev, iş yeri, ahır ve başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere burada hizmet sunumundan etkilenen bakanlıkların kamu binaları olmak üzere bunların tamamı ama tamamı hizmete açılacak ve kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır inşallah." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Gölbaşı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve ilgililer de Yerlikaya'ya eşlik etti.