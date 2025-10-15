Bakan Yerlikaya'dan 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını ' Türkiye'nin huzuru' olarak görüyoruz. Bu yüzden 675 bin personelimizle gece gündüz demeden kara, mavi ve siber vatanda suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz" dedi.

110. Dönem Kaymakamlık Kursu kura töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Törende yeni kaymakamlara hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yoğun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan 16'sı kadın 110 kaymakamımızı yürekten tebrik ediyorum. Kaymakam, ilçesinde kolluk kuvvetleri başta olmak üzere devletin tüm kurumlarını koordine etmek, kamu düzenini tesis etmek ve milletin huzurunu korumakla sorumlu en yetkili makamdır. İlçelerinizin sorunlarını çözmede kararlı olun. Yöneticilikte vizyoner ve merhametli, istişarede cömert, iletişimde sabırlı olun. Devletimizin vakarını korurken, insan onurunu yüceltin. Aziz milletimizin gönlünde yer edinin. Hakikat karşısında gözlerinize perde inmesin. Vicdanınızla görün, vicdanınızla yönetin. Gücünüzü adaletle, meşruiyetinizi ahlakla ikame edeceksiniz. Koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren yönetici olmayın" dedi.

"Suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin huzur ve güvenliği için daima çalışacaklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını ' Türkiye'nin huzuru' olarak görüyoruz. Bu yüzden 675 bin personelimizle gece gündüz demeden kara, mavi ve siber vatanda suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle kardeşliğimizi büyütüyoruz. Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla amansız bir mücadele yürütüyoruz. Trafikte 'sıfır can kaybı' hedefimize ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Yalnızca suçla mücadele etmiyoruz, suçu doğuran alanları da daraltıyoruz. Güçlü liderliğinizde yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA