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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19...

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Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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