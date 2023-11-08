Haberler ›› Politika ›› İçişleri Bakanı Yerlikaya: '2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı.