İçişleri Bakanı: Yakalanan Firarilerin 23'ü Türkiye'ye İade Edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca, 30'u kırmızı bülten, 4'ü doğrudan talep edilen olmak üzere 34 firari şüphelinin 16 farklı ülkede yakalanmalarının sağlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 60 günde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30'u kırmızı bülten ile 4'ü doğrudan talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır. Bu şahıslardan 23'ü ülkemize iade edilmiş, 11 şahsın ülkemize teslimine yönelik çalışmalar ise Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinesinde devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'mızın elinden kaçamayacaklar" dedi.