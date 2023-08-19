İçişleri Bakanı, terör örgütü mensuplarının ailelerine kavuştuğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 terör örgütü mensubunun evlat nöbetindeki ailelerine kavuştuğunu açıkladı. Son 2 günde, iki anne daha evlatlarına kavuştu. Evlat nöbetinin 1446. günü, N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim oldu. Annesi ve ailesiyle kavuştu. Evlat nöbetinin 1447. günü ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısından teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu.