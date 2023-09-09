İçişleri Bakanı: Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi diyerek dolandırıcılık yapanlara operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak ve Ağrı merkezli gerçekleşen operasyonlarda 28 şüpheli şahısın yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, başka bir suç şebekesi hakkında da inceleme başlatıldı ve bu şebekenin üyesi olan 20 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " 'Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi' diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı, Zonguldak ve Ağrı merkezli gerçekleşen operasyonlarda 28 şüpheli şahıs yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce, 'Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi' diyerek ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3 milyon TL dolandıran bir suç şebekesi tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen bu şebekeye karşı 6 farklı ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli şahıs yakalandı, bu şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer yandan, Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip, kendini savcı gibi tanıtan ve 'FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım diyerek' yaklaşık 1 milyon TL dolandıran şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan operasyonlarla bu suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 farklı ilde yakalandı. Yakalananların 9'u tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum". - ANKARA