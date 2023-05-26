İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar'da konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Soylu, "Yaklaşık 50 gündür, Türkiye bir demokrasi şenliği yaşıyor. Hep şunu söylediler. 'Yok kaos olacak, yok kargaşa çıkacak, yok sandıklar açılınca her şey gerilecek. Akşamları şu olacak, sabahları bu olacak' diye. Oysa bu millet büyük bir millettir, bu millet asil bir millettir ve bu millet güzel bir millettir. Öyle bir demokrasi şenliği ortaya koydu ki, Allah'a hamdolsun bütün dünya Türkiye'ye şaştı kaldı. Şimdi bir taraftan Tayyip Erdoğan dünya lideri çıkacak, bir de bay bay Kemal var, Kemal Kılıçdaroğlu. Siz onu, siz onu pazar akşamı evden hiç çıkarmayın TikTok çekmeye, TikTok yapmaya hazır ya. Mutfakta sürekli TikTok çekiyor sürekli. Alışmış mı TikTok çekmeye? Çünkü orada yalan söylediğin zaman karşına çıkıp birisi sen yalan söylüyorsun diyemiyor herhalde değil mi? Şimdi HDP ve PKK yeniden yeşillenmiş. Biz Bay Kemal'den vazgeçmiyoruz diyorlar. Millet vazgeçti, sen vazgeçsen ne yazar, vazgeçmesen ne yazar? Burada milletime sesleniyorum, şu Tayyip Erdoğan'la, şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmini bir yan yana koyun. Tövbe estağfurullah ya, Cenabı Allah ne imtihanlarla bizi karşı karşıya bırakıyor? Öyle mi? Ama şunu söyleyeyim. Siz o resme sadece öyle bakmayın. O resmin arkasında koskoca bir Amerika var. Biz bay bay Kemal'i yenmiyoruz. Bu millet bay bay Kemal'i tasfiye etmiyor. Tam Menderes'in asılmasından beri, bu ülkeye musallat olan Amerika'yı tasfiye ediyoruz Allah'ın izniyle. Amerika'yı tasfiye ediyoruz. O resme öyle bakmayın, siz Tayyip Erdoğan'ın nurlu yüzünü görüyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın, bu ülkeye hizmet eden yüzünün çehresini görüyorsunuz. Ama karşı tarafta Bay Bay Kemal'in yüzüne öyle bakmayın. Orada Kandil var, orada bırakmak istediği Selo var, bırakmak istediği Apo var, o yüzde LGBT var, o yüzde terör devleti var, o yüzde Londra'ya gidip, Londra'da bu memleketi 300 milyar dolar borçla, bu memleketi mahkum eden, esir eden bir anlayış var. Buna müsaade edecek misiniz? Neyse Allah bize nasip edecek inşallah, bu millet büyük bir irade ortaya koyacak. Bay Bay Kemal'den ve CHP'nin bundan sonra PKK'yı destekleyen anlayışından bu memleket kurtulacak" dedi.

"GABAR DAĞI'NDAN YENİDEN PETROL ÇIKTI, KUYUNUN ADI ESMA ÇEVİK 2"

Daha sonra Üsküdar'ın Küplüce mahallesine giden Süleyman Soylu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe binasından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Soylu, "Biraz Bay Kemal ile Amerikalılar üzülecek ama, Gabar'dan yeni bir kuyudan daha güçlü bir petrol çıktı. Sabahleyin 06: 00-06: 30 civarında sevinçle beraber Şırnak Valimiz aradılar, Gabar dağında artezyen vurdular yeni bir yere, 'Esma Çevik 2' verdiler ismini, aynen Esma Çevik 1'de olduğu gibi, Şenay Aybüke'de olduğu gibi şimdi yeni bir petrol daha çıktı. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize" şeklinde konuştu.

"CHP'NİN BÜROSUNDAN PKK İŞARETLERİ YAPIYORSUNUZ, HİÇ YAKIŞIYOR MU?"Yavuztürk Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Soylu, "En çok üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Bu CHP'nin seçim ofislerinden ve bürolarından PKK işaretleri yapıyorlar. En çok üzüldüğüm bu. Cumhuriyet Halk Partisini, bir terör örgütünün tasallutu altına almak. Dün Gazi Mahallesi'ndeydim, 2 buçuk saat dolaştım. Yaklaşık binlerce insanla birlikte. Çıldırdılar tabii, çıldırınca bende çok severim gıdıklamayı. Mecliste de bunları çok gıdıklıyor muyum? 'Şimdi bu nedir?' dedim. Siz CHP'nin bürosundan PKK işaretleri yapıyorsunuz, hiç yakışıyor mu? Bir terör örgütünün altına Cumhuriyet Halk Partisini koymak. Hiç Kandil'in taimatlarına onun uymasını sağlamak yakışıyor mu? Tabii biraz böyle gerginleştiler, bilmem ne oldular ama ben onları çıldırttıkça çıldırtmasını bilirim" ifadelerini kullandı.

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