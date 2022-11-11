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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi,...

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hala devam eden avukatı C.Ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de K.K. adına dava açar. Biz de K.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hala devam eden avukatı C.Ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de K.K. adına dava açar. Biz de K.K'ya, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Politika Haberler

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