İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var" Bakan Kirişci: "Çalışmalar tamamlandığında vatandaşımızın zararı için atılması gereken adımlar konusunda yardımcı olacağız"ŞANLIURFA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : " Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var"
Bakan Kirişci: "Çalışmalar tamamlandığında vatandaşımızın zararı için atılması gereken adımlar konusunda yardımcı olacağız"
ŞANLIURFA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika