İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi ve çeşitli konularda konuştu. Soylu, terörle mücadele, enerji politikaları ve seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim otobüsüyle toplantının gerçekleşeceği alana gelen Soylu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Toplantıya Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Ak Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar, MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, BBP İlçe Başkanı Abdulkadir Darel ve Sancaktepe Trabzonlular Derneği Başkanı Atilla Çebi'de katıldı. İç işleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, "Siz kimsiniz ki araba yapacaksınız? diyenlere, siz kimsiniz ki kendi tankınızı yapacaksınız? diyenlere, siz kimsiniz ki dünyanın 5 büyük barajından Yusufeli Barajı'nı yapacaksınız? diyenlere, siz kimsiniz ki Mersin Nükleer Santralini yapacaksınız? diyenlere, bu ülkede Tayyip Erdoğan milletiyle beraber 'biz büyük bir milletiz ve Allah'ımıza teslimiz' dedi. Allah nasip edecek 14 mayısta reis seçimi kazanacak bu millet kazandıracak. Biz Amerika'nın kirli pis ellerini coğrafyamızdan Allah'ın izniyle çekip çıkaracağız bir daha girmemek üzere" diye konuştu.

"BUGÜN GABAR'DA TERÖR YERİNE, PETROL FIŞKIRIYOR ALLAH'IN İZNİYLE"

Soylu, "Biz en büyük parayı yurt dışına veriyoruz. neden? Enerjiden veriyoruz. Kendi enerjimizin olmasını istemediler. Kendi enerjimizi, kendimiz karşılayalım istemediler. Aynen Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı çıkardığımız gibi. Aynen adı terörle anılan, yıllarca terörün yuvası olan Gabar'da çıkarılan, bugün Gabar'da terör yerine petrol fışkırıyor Allah'ın izniyle. Avrasya'yı yaptı mı? Osmangazi köprüsünü yaptı mı? Bütün bunların hepsini Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptı mı? Bütün bunların hepsini Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Bugün Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin eğitim alt yapısını, Türkiye'nin sağlık altyapısını, Türkiye'nin güvenlik altyapısını, Türkiye'nin ulaşım altyapısını, Türkiye'nin bilişim altyapısını hem de bütün ülkelere nazire çıkartırcasına bu zor maliyetlerin içerisinde" şeklinde donuştu.

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