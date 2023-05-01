İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunlular Buluşması'nda iş insanları ile bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Samsun Dernekler Konfederasyonu'nca bir otelde düzenlenen 'Samsunlular Buluşması'nda iş insanları ile bir araya geldi. Soylu, süper lige çıkan Samsunspor'u tebrik etti.

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Şişli'de düzenlenen 'Samsunlular Buluşması'nda iş insanları ile bir araya geldi. Soylu, süper lige çıkan Samsunspor'u tebrik etti.

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Şişli'de Samsun Dernekler Konfederasyonu'nca bir otelde düzenlenen 'Samsunlular Buluşması'nda iş insanları ile bir araya geldi. Samsun'un Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne dikkat çeken Soylu, "Samsun bu devletin varlığına ve birliğine, milletin bölünmez bütünlüğüne, kendisini adamış bir şehirdir. Samsun manevi bütün değerlerle kuşatılmış bu memleketin ve bu devletin tam otağı direği olan bir şehirdir. Bizim aldığımız terbiyenin, bizim aldığımız bu anlayışın tam da karşılığıdır. Samsun kurtuluşumuzun şehridir. Gazi Mustafa Kemal'in ve bu memleketteki bütün evlatların, bu kurtuluşu başlattığı ve dualı başlattığı bir şehirdir" dedi.