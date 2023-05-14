İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oy kullandı

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, oy kullanmak için Dobruca Ortaokulu'na gitti. Soylu, seçimlerin sorunsuz geçmesi için alınan güvenlik önlemlerine dair açıklamalar yaptı.