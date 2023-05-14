İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oy kullandı

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçimler hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye'nin birçok yerinde yoğun oy kullanımı olduğunu belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 09.30 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta verdi.

"DEPREM BÖLGESİNDE BİN 158 SEÇİM KONTEYNERİ KURULDU"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen bölgelerde oy kullanma işlemi için çalışmalar yaptıklarını ve şu ana kadar bir sorun olmadığını belirten Bakan Soylu, "Deprem bölgesiyle ilgili de oy kullanma konusunda bir sorun söz konusu değildir. Yüksek Seçim Kurulu'yla koordineli bir şekilde o bölgede bin 158 alanda seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibariyla da oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Gördüğüm kadarıyla da sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok yerinde geçtiğimiz seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma durumu söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye, en doğru kararı, demokratik bir şekilde verecektir. Ülkemize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.