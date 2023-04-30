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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Motosikletle Programına Gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Motosikletle Programına Gitti

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu'ndaki programının ardından TEKNOFEST'te Emniyet Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti ve Zeytinburnu'ndaki Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı Binası açılış programına yetişmek için trafik polisinin kullandığı motosikletin arka kısmına oturarak miting alanına gitti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu TEKNOFEST'teki programının ardından Zeytinburnu'ndaki programa motosikletle gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu'ndaki programının ardından TEKNOFEST'te Emniyet Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti. Buradaki programın ardından Zeytinburnu'ndaki Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı Binası açılış programına yetişmek isteyen Bakan Soylu trafik polisinin kullandığı motosikletin arka kısmına oturarak miting alanına gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Emniyet Genel Müdürlüğü Süleyman Soylu Zeytinburnu Beyoğlu Politika Haberler

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