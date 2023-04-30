İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Motosikletle Programına Gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu'ndaki programının ardından TEKNOFEST'te Emniyet Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti ve Zeytinburnu'ndaki Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı Binası açılış programına yetişmek için trafik polisinin kullandığı motosikletin arka kısmına oturarak miting alanına gitti.