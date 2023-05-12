BAYRAMPAŞA'da toptancı esnafını ziyaretinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, sen FETÖ'yle işbirliği yapıyorsun, başka yerlerden montaj kasetler üzerinden insanların itibarıyla oynamaya çalışıyorsun. Bu millet bunu görmüyor mu?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da toptancı esnafını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu "Bundan 1,5 yıl önce, Kemal Kılıçdaroğlu bir vasıtayla bana adam gönderdi. Dedi ki 'bir milletvekilim yanlış bir işe karıştı.' Ben içişleri bakanıyım, yanlış bir işe karışmış olabilir. Ailesi var, bilmem nesi var. Siyaset yaptırıp yaptırmamak görevi onlara ait ama benim görevim o işin deşifre edilmesini, ailesinin sıkıntıya girmesini engellemek. Ben bunu yaptım. Devlet olarak, gittim Kıbrıs'ta kasetlerini buldum, aldım, imha ettim. ve bir daha da yayınlanmamasını temin ettim. Be edepsiz Kılıçdaroğlu, sen FETÖ'yle işbirliği yapıyorsun, başka yerlerden montaj kasetler üzerinden insanların itibarıyla oynamaya çalışıyorsun. Bu millet bunu görmüyor mu? Baykal kasetiyle genel başkan olmuşsun. Peki bizim yaptığımızı o gün haber gönderip, 'İyi yaptınız, teşekkür ederim. Bir aileyi kurtardınız' deyip, var olan bir şeyi biz bu millet böyle işlerle karşı karşıya kalmasın diye devletin mahremiyeti olan görevimizi yerine getiriyoruz. Hatta bir tane değil birkaç tane daha var. Ben bunu yapıyorum, sen olmayan kasetler üzerinden adamlarına, milletvekili adaylarına ve parayla tuttuğun trollerine bunları sosyal medya üzerinden paylaştırmaya çalışıyorsun. Şuraya yazıyorum, herkes bilsin. Kılıçdaroğlu, bu ahlaksızlığın bedelini ödeyecektir. Nasıl ödediğini de bu millet görecek. Amerika'nın oyuncağı olacaksın, Amerika seçimlere müdahale edecek, burada büyükelçilerle oturacaksın ondan sonra da döneceksin yaptığın beyannameyi bile onlara düzelttireceksiniz, talimatları onlardan alacaksınız, sonra da diyeceksin ki benim böyle bir şeyden haberim yok. 5 ay içerisinde siyasi ahlak kararı çıkartacağız diyor. Sen kendin siyasi ahlaktan yoksunsun neyin siyasi ahlak yasasını çıkaracaksın" dedi.

"GIDA KRİZİNİ ÇÖZER MİSİN?' DİYEREK TAYYİP ERDOĞAN'IN AYAĞINA GELDİLER" Bakan Soylu "14 Mayıs, nasıl bu Avrupalı ülkeler Rusya-Ukrayna savaşında 'Gıda krizini Tayyip Erdoğan çözer misin?' diyerek Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler ya, bu Biden önce bir moraracak. 14 Mayıs akşamı seçim sonuçlarını görünce mosmor olacak. Sonra Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelecek göreceksiniz. Tüm dünya Türkiye'nin ayağına gelecek Allah'ın izniyle. Sonra da Türkiye'ye diyecek ki, 'Senin bende bir malın var, o malı geri alabilirsin' diyecek. Amerika'nın generalleri, Suriye'nin kuzeyindeki, Irak'ın kuzeyindeki taziyelere ağlatarak göndermeyen namerttir. Tayyip Erdoğan diyor ki, 7 yılda 1 milyon TOGG arabasını milletimize vereceğim. Bay bay Kemal çıldırır buna. Diyor ki 'Bana neden TOGG arabası vermediniz? ya sana TOGG arabası versek sen Selo'yla Apo'yu arkasına oturtursun. Selo ve Apo'yu arkasına oturtacak. Ardından dönecek Kuzey Irak'tan Suriye'den Mehmetçiği geri çekecek. Orayı PKK'ya PYD'ye bırakacakmış, ardından özerklik ilan ettirecekmiş. Ardından bizim aldığımız kayyum belediyelerini alacak ertesi gün 15 Mayıs'ta terör belediyelerine tekrar verecek, 9-10 yaşındaki çocuklar dağa gitsin diye. FETÖ'yü devletin başına getirecekmiş. Buna müsaade edecek misiniz? LGBT-İ'yi Türkiye'ye getirecek. Belediyeleri vasıtasıyla getiriyor. Üzülüyor, Avrupa'da kadın kadınla, erkek erkekle evleniyor Türkiye'de neden evlenemiyorlar diye. Önce kendi evinden başla o zaman. Bizi neden karıştırıyorsun" diye konuştu.

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