İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti ve İzmir'de gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında bilgi verdi. Konvoyunda Jandarma ve Emniyet'e tahsis edilen Togg otomobilleri dikkat çekti.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bakırköy'de bulunan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birliği (İSTESKOP) üyeleriyle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretinde İSTESKOP Bölge Birliği Başkanı Mustafa Silahyürekli eşlik etti. Ziyaretlerinden dolayı Soylu'ya teşekkür eden Silahlıyürekli "Biz, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri olarak aslında paranın başında biziz. Bakanımız biraz önce görüştü. Evet halloldu. Kredi kefalet kooperatifleri gerek başkanlar, gerek yönetim kurulları silah taşıma ruhsatı alacak. Allah hayırlı uğurlu etsin. Kötü şeylerde kullandırmasın" diye konuştu.

İZMİR'DE YAPILAN KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Soylu, İzmir'de yapılan operasyona değinerek, "Bu gece saat 01.00-01.30 gibi bitti İstanbul'daki programım bitti. Buradan da saat 02.00-02.30 gibi uçağa bindik, İzmir'e gittik. İzmir'de 56.'sını gerçekleştirdiğimiz 'Kökünü Kurutma Operasyonu' yaptık. ve yaklaşık 310 kişi, hem imalat, ticaret, organizatör hepsini sabahleyin 2 bin 280 polis ve jandarma arkadaşımız gözaltına aldılar. Onlar geldiler, ayaklarına herhangi bir taş değmeden, bir problem olmadan, operasyonun kendine ait bir sorumluluğu veya bir riski var. Allah'a şükürler olsun geldiler. Biz de onları hoşbeş ettikten sonra açıklamamızı yaptık. İstanbul'a geldik" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ KOALİSYONA ZORLAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

"BATIYI, TÜRKİYE'DEN SÖKTÜ ATTI TAYYİP ERDOĞAN"

Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın attığı en önemli iki adım, birincisi 1960 darbesinden sonra Türkiye'nin içerisine sinen, Türkiye'nin içerisine giren, kurumların içerisinde kurumlara karar verme kabiliyetini ortadan kaldıran veya kurumların içerisinde fitne sokan, kurumları istediği gibi yönlendirmeye çalışan, bazen basını el atan, bazen medyaya el atan, bazen yargıyı tahkir eden, batıyı Türkiye'den söktü attı Tayyip Erdoğan son 21 yılda" şeklinde konuştu.

"SADECE CUMHUR İTTİFAKI'NIN MİTİNGİ DEĞİLDİ"

KONVOY'DA JANDARMA VE EMNİYETİN TOGG ARAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Soylu'nun konvoyunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne verilen Togg araçlar dikkat çekti.