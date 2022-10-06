İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birisi... Politika Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu İstanbul Politika Haberler

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