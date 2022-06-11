İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında konuştu - Haberler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında konuştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

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