İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldi."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye, yani yüzde 29 bir azalışa geldi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika