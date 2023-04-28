İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziosmanpaşa'da İrtibat Bürosu Açtı

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi İrtibat Bürosu açılışını yaptı. Bakan Soylu'ya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Milletvekili adayları eşlik etti. Bakan Soylu, açılışa katılan vatandaşlarla sohbet etti. Soylu, ardından kısa bir konuşma yaptı. Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerine 17 gün kaldığını hatırlatıp çok çalışmaları gerektiğine vurgu yaparak, " Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşmak için Türkiye yüzyılında bu adımları atabileceğini anlatmalıyız. 3 ay önünü göremeyen Türkiye'nin ilk önce 2023 dediğini, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elli yıllık bir vizyon koyarak, 2053 dediğini, daha sonra yetmiş yıllık bir vizyon koyarak, 2071 dediğini, şimdi de Allah'ın izniyle yüz yıllık bir vizyon koyarak 3 ay önünü göremeyen Türkiye'nin yüz yıllık hedeflerine hep birlikte ulaşmak için 14 Mayıs'ın her birimiz için, ülkemiz için, gençlerimiz için, esnafımız için, kentsel dönüşüm için, her biri için çok büyük bir kıymet ifade ettiğini anlatmalıyız. Terörle mücadele için çok büyük bir kıymet ifade ettiğini, Ayasofya'da bu karşı karşıya kaldığımız bu güzel tablonun devamı için büyük bir kıymet ifade ettiğini, Çanakkale Köprüsü için, İstanbul Havalimanı için, Marmara için, Avrasya için çok büyük bir kıymet ifade ettiğini, Türkiye'nin kişi başına gelir seviyesinin 20 bin dolara ulaşması için büyük bir kıymet ifade ettiğini bir kez daha huzurunuzda anlatmak istiyorum. Bu irtibat bürosu bütün bunları ortaya koyabilecek, son 17 günde burada bütün hemşerilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, büyüklerimize, emeklilerimize, buradaki esnafımıza bunları anlatmakla mükellef olacak" dedi. Soylu, açılışın ardından Cuma Namazı için Beraat Camii'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika